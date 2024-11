Secoloditalia.it - Fedez-Ferragni: firmato l’accordo di separazione e divorzio. Intesa ‘alla pari’ per i figli

Chiarahanno raggiunto un accordo die contestuale. È quanto si apprende da fonti legali. Dopo lunghe trattative la popolare influencer e il rapper stanno per firmare l’. Secondo quanto rendono noto gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, difensori di, e l’avvocata Daniela Missaglia, legale della, la coppia più mediatica d’Italia avrebbe definito i termini della fine della storia d’amore durata otto anni.firmanodiI duedella coppia, Leone e Vittoria, “staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”, si legge in una nota. “, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”.