Gaeta.it - Eddie Redmayne e Lashana Lynch svelano a Roma la nuova serie ‘The Day of The Jackal’

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La presentazione adellaSky OriginalDay of The Jackal‘ ha attirato l’attenzione di fan e media. Questa rivisitazione moderna del celebrenzo di Frederick Forsyth “Il giorno dello sciacallo” offre un’emozionante narrazione in dieci episodi. La storia, che ha già ispirato il noto film del 1973, si immerge in un’epoca di intrighi e tensioni internazionali, descrivendo il mondo di un killer a pagamento e dell’intelligence britannica. La trama dellaLaDay of The Jackal‘ porta i spettatori in una corsa contro il tempo attraverso l’Europa, dove lo Sciacallo, un serial killer calcolatore e spietato, si muove con abilità. Con un modus operandi letale, il protagonista si guadagna da vivere assassinando su commissione, rendendolo un bersaglio prioritario per i servizi di sicurezza.