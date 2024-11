Formiche.net - Dalla Terra a Marte. Ecco i piani interplanetari di SpaceX

Con il raggiungimento del record di quattrocento lanci riusciti del proprio razzo Falcon, in appena 14 anni,si conferma protagonista della Space economy globale, permettendo alla società di Elon Musk di rafforzare la propria influenza in tutti gli ambiti spaziali, dalle telecomunicazioni satellitari alla sicurezza nazionale e all’esplorazione planetaria.La corsa dicontinua a mantenere un ritmo operativo estremamente elevato, con decine di lancificati entro la fine dell’anno. La quattrocentesima missione è solo una delle numerose operazioni cherealizza con cadenza quasi settimanale. Stasera, alle 22:02 ora italiana, Musk dà nuovamente appuntamento per un altro lancio: 24 satelliti Starlink partirannoCape canaveral Space force station in Florida. Il razzo Falcon 9, il cui primo stadio atterrerà sulla nave drone “A Shortfall of Gravitas” nell’Atlantico, rilascerà i satelliti in orbita terrestre bassa circa 65 minuti dopo il decollo.