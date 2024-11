Crescita significativa dell’occupazione per i diplomati di Alma | dal 305% all’81% in quattro anni

Gaeta.it - Crescita significativa dell’occupazione per i diplomati di Alma: dal 30,5% all’81% in quattro anni

Facebook WhatsAppTwitter Nei recenti festeggiamenti per il ventesimoversario della Scuola Internazionale di Cucina Italiana, è stato reso noto un dato significativo che evidenzia il continuo aumentotra i suoi. Dal 2019 al 2023, la percentuale di allievi che ha trovato lavoro è passata dal 30,5%. Questi risultati sono emersi durante una cerimonia tenutasi al Teatro Regio di Parma, in occasione del Premio Mam – Maestri d’Arte e di Mestiere, organizzato in collaborazione con la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Attraverso tale iniziativa,non solo celebra l’eccellenza nella formazione culinaria, ma si allinea anche con la valorizzazione delle arti e dei mestiere tradizionali, un aspetto cruciale per la cultura italiana.Un percorso formativo che ha saputo attrarre sempre più allieviLa storia diinizia il 12 gennaio 2004, quando la scuola ha avviato i suoi corsi nella suggestiva cornice della Reggia di Colorno, accogliendo 17 studenti.