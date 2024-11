Gqitalia.it - Come imparare a investire i soldi bene

Sappiamoquanti ne guadagniamo, pressappoco quanti ne spendiamo, ma siamo davvero informati su quanti ne dovremmo? A guidarci nella giungla del mondo della finanza e a capire meglioci pensa da un po' Riccardo Spada con il suo podcast The Bull, sempre presente nella classifica dei più ascoltati in Italia. Che cosa lo rende così speciale, rispetto ad altri suoi concorrenti che trattano temi simili? Semplice, una chiarezza espositiva encomiabile e un linguaggio fresco e ironico, con numerosi riferimenti pop che non guastano.Una ricetta vincente che ha permesso a Riccardo di pubblicare il libro Sei già ricco e non lo sai, il manuale di finanza personale per risparmiare epartendo da te, già best-seller alla terza ristampa.