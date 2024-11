Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Troppa soggettività. va cambiato il protocollo!”

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”Quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto: “Non mi piace dover ridurre tutti i discorsi ad un episodio di campo, cioè ad un rigore assegnato che non ha prodotto nessun effetto sulla partita. Non mi piacciono neanche le mistificazioni e le bugie. Io la partita l’ho commentata e l’ho vista insieme ad un allenatore professionista come Gigi di Canio e ad un bomber tecnico che si chiama Bruno Giordano,Tutti e tre abbiamo concordato che quello era rigore secondo gli standard attuali“.il rigore è una cosa seria, ma vi dico un dato: nonostante in Premier League ci sia più intensità, in Italia sono stati concessi il triplo dei rigori.