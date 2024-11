Robadadonne.it - Chi erano le squaw e perché è una parola offensiva, anche se molti non lo sanno

Il vocabolario umano è pieno di termini che, nel corso del tempo, hanno mutato il proprio significato,in maniera radicale.Spesso, si tratta di termini inizialmente dispregiativi ma resi, poi, propri da chi ne era destinatario – si pensi, ad esempio, a “impressionismo”, “decadentismo”, “ermetismo” e così via -, altre volte, invece, le parole utilizzate, per esempio, da un ristretto gruppo di persone o da minoranze hanno assunto una connotazione dissimile da quella originariatrasfigurata da chi deteneva il “potere”.È il caso di “”, sostantivo con cui venivano designate le donne native americane e che, in seguito alla sua appropriazione derogatoria da parte dei coloni, si è tramutata in un vero e proprio insulto. Vediamone i dettagli. Vi raccomandiamo.