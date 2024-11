Lanazione.it - Bagno a Ripoli in festa con PrimOlio

(Firenze), 11 novembre 2024 -festeggia il suo 'oro verde'. L’olio 'novo' fresco di spremitura torna a essere protagonista con la 26esima edizione di, la mostra mercato dell’extra vergine d’oliva in programma sabato 16 e domenica 17 novembre ai giardini 'Silvano Nano Campeggi' a. Presenza di produttori record all’Olio point, dove per tutto il weekend decine di aziende olivicole ripolesi e fiorentine faranno assaggiare il loro olio appena franto, che anche quest’anno grazie a un lavoro che unisce tradizione e innovazione mantiene altissima l’asticella della qualità. Tra una fettunta e l’altra i produttori illustreranno le caratteristiche dei loro oli, dai cultivar e i sentori fino alle tecniche di estrazione. Si potrà così acquistare l’olio evo 'made in', ma anche partecipare alle lezioni di gusto con i sommelier dell’olio di Anapoo (l’associazione nazionale assaggiatori professionisti dell’olio extra vergine) o ricevere informazioni sui prodotti del settore olivicolo con gli esperti di Slow Food.