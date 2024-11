.com - Allievi / Calcio in lutto per la morte di Luca Isidori

Giocava in porta nella squadra dell’Atletico Conero. La partita in programma domenica scorsa contro il Conero Dribbling era stava rinviataVALLESINA, 11 novembre 2024 – “Ciao. Sappiamo che, ovunque tu sia, continuerai a volare da un palo all’altro. E lo farai con quel bellissimo sorriso che nessuno dimenticherà mai. Il dolce sole di questo lunedì ti ha portato via dall’affetto dei tuoi cari, a cui siamo accanto nel momento più triste. I tuoi Compagni non ti hanno lasciato neanche per un secondo, per trasmetterti tutta la forza che avevano. Ora li vedrai da un po’ più lontano, come hai sempre fatto, con il tuo Numero 1 sulle spalle”.inper la scomparsa di, portiere della formazioneche partecipa nel Girone 9 con la maglia dell’Atletico Conero club che nella propria pagina facebook ha scritto quello riportato sopra.