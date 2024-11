A Roma esiste una fabbrica di cioccolato! Potete visitarla o fermarvi per una tazza di cioccata calda

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Velluto nero e specchi dorati, una vetrata trasparente da cui osservare i pastry chef al lavoro e un tavolo enorme su cui negli anni ’20 si stendeva il caramello: ecco la magia dell’AnticadiSAID – acronimo di Società Anonima Industrie Dolciarie – oggi anche shop e museo.In Via Tiburtina 135, nel pittoresco quartiere di San Lorenzo, ha riaperto dopo tanti anni una vera e propria istituzione afino i bombardamenti del 1943, quando il negozio venne raso al suolo. SAID, gestita oggi da Claudia de Mauro, è una delle cioccolaterie più rinomate della Capitale, che sa guardare al futuro proponendo agli affezionati clienti cioccolati arricchiti al pepe rosa dell’Himalaya, ma non dimentica il passato.Leggi anche: — Cioccolaterie a: dove gustare una deliziosa cioccolatanella Capitale >>Anzi, all’interno del locale, ogni angolo e ogni cioccolatino richiamano gli anni che furono: i macchinari di prima generazione sono non soltanto pezzi d’arredamento, ma un simbolo di continuità tra epoche diverse e rappresentano al meglio l’essenza di SAID.