Agi.it - Ucciso a coltellate a Foligno, fermato un 17enne

AGI - Un ragazzo di 17 anni è statocon l'accusa di averil muratore 56enne, Salvatore Postoglione, freddato ail 7 novembre scorso a. Il ragazzo sarebbe stato individuato grazie ai filmati delle telecamere della zona. Per un periodo aveva lavorato nell'azienda edile di cui la vittima era capocantiere. La Polizia di Stato di Perugia, sulla scorta degli approfondimenti investigativi svolti su delega del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, Flaminio Monteleone, ha raccolto gravi indizi a carico di un minorenne, residente a, ritenuto responsabile dell'omicidio di Salvatore Postiglione, dipendente di una società che si occupa di edilizia. L'omicidio venne consumato poco dopo le 6 ain Via Louviere, abituale ritrovo degli operai di questa ditta prima di raggiungere i cantieri edili di Perugia e Nocera Umbra, il 7 novembre scorso.