Titanic, Kate Winslet e la reunion con una co-star: "È stato incredibile"

Lapremio Oscar ha ricordato l'emozionante incontro con un collega del kolossal di James Cameron.ha raccontato di aver concretizzato di recente unacon un membro del cast di, il kolossal del 1997 di James Cameron che le diede la fama in tutto il mondo. Ospite dell'ultima puntata del The Graham Norton Show, l'attrice ha spiegato di essersi imbattuta nel collega durante una sessione di registrazione agli Abbey Road Studios di Londra per la colonna sonora di Lee. "Quando eravamo lì, guardavo attraverso il vetro verso il palco dove si trovano tutti i musicisti, un'enorme orchestra di 120 elementi e guardavo questo violinista e pensavo di conoscere quel volto" ha spiegato .