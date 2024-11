Liberoquotidiano.it - "Sono pronto". La Roma esonera Juric? Lino Banfi è a disposizione

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Dopo che laha deciso dire Ivandalla panchina giallorossa, tra i tifosi è partita la gara a chi riesce a indovinare per primo il nome del futuro tencico della Magica. In queste ore, si sta parlando tantissimo di un possibile ritorno nella capitale di Roberto Mancini. Il Macio ha risolto il suo contratto con l'Arabia Saudita. Ma ha un passato - sia da giocatore sia da mister - alla guida della Lazio. Chi invece troverebbe d'accordo tutti i tifosi è Claudio Ranieri. L'ex artefice dell'impresa del Leicester aveva dato l'addio al calcio. Ma di recente ha dichiarato che in caso di proposta allettante potrebbe ripensarci. Intanto sui social alcuni si stanno prendendo gioco della società giallorossa., per esempio, ha realizzato un video tutto da ridere nel quale si propone come nuovo tecnico di Dybala e compagni.