Liberoquotidiano.it - Salvate il compagno Zoro: il flop di Kamala l'ha distrutto, cosa è andato in onda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Si leccano ancora le ferite. Per la Treccani il verbo “rosicare” ha una definizione piuttosto chiara: «Rodersi, consumarsi per la gelosia, l'invidia». E ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni che seguono il trionfo di Trump è un rave dei rosiconi progressisti. Non poteva sottrarsi a queste notti insonni nemmeno il maestrinoche nell'ultima puntata di “Propaganda Live” (La7) ha mostrato al suo pubblico la gita negli Stati Uniti per documentare le ultime ore di campagna elettorale. Sbarca a Washington ma subito si sposta in Pennsylvania. Lì, a soli due giorni dal voto, è atteso The Donald per un comizio in un piccolo centro. E proprionon si lascia sfuggire l'occasione: «Dovevamo seguire il volantinaggio perHarris ma abbiamo deciso di puntare direttamente su Trump». Le premesse sembrano quelle di una cronaca “inside”.