Roma tassisti aggrediscono l’inviato de Le Iene alla stazione Termini | Te ne devi andà

Spinte, calci e schiaffi. E minacce: «Te ne, sparisci, ancora stai qua». Secondo quanto riporta Il Messaggero un giornalista de “Le”, Nicolò Detiis, è stato aggreditodi, da un tassista regolare e da alcuni suoi colleghi. L’episodio, documentato in un servizio del programma, fa parte di un’inchiesta sul mondo delle auto bianche nella Capitale, che andrà in onda stasera, su Italia 1. La iena stava lavorando sulle irregolarità nel settore, che coinvolgono anche chi ha regolare licenza. Il fattoIl giornalista stava girando la sera, sul lato via Giolitti, quando fa notare a un tassista regolare, già apparso in precedenti puntate, che non si poteva fermare su quel lato per prendere i clienti. L’uomo aggredisce Detiis poi prende poi una cliente e fugge via.