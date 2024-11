Sport.quotidiano.net - Roma Bologna 2-3, doppio tris e la classifica sorride ai rossoblù

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 10 novembre 2024 – Ilsoffre, fatica in alcune occasioni in difesa ma conquista la terza vittoria consecutiva battendo laa domicilio. La squadra di Italiano ha la meglio sui giallorossi per 3-2, grazie alle reti di Castro, Orsolini e Karlsson. Illusoria la doppietta di El Shaarawy per i ragazzi di Juric. Primi minuti di grande intensità ma con tante imprecisioni, con le due squadre che provano a prendere in mano il pallino del gioco senza riuscirsi. Ildifende con ordine, con Lucumi che cerca spesso l’incursione palla al piede, uscendo dalla retroguardia. Iperò faticano ad imbastire un’azione tale da impensierire gli avversari, soffrendo il pressing dei giallorossi. All’8’ arriva la prima conclusione della squadra di Italiano, con un tiro al volo di Miranda, la cui esecuzione è pulita ma troppo centrale per una facile presa di Svilar.