Sport.quotidiano.net - Quando gioca Sinner oggi, il match contro De Minaur in tv (anche in chiaro)

Torino, 10 novembre 2024 - Scatta l'ora del debutto di Jannikalle Nitto Atp Finals 2024, la manifestazione che animerà Torino dafino al 17 novembre. Il primo ostacolo del numero uno del mondo risponde al nome di Alex De, ottava testa di serie del torneo. Nel girone dei due sono inseritiDaniil Medvedev e Taylor Fritz, avversari dell'altoatesino nelle giornate di martedì e mercoledì. I precedenti fra i due Quella odierna sarà la settimana volta cheaffronta De. Fino a questo momento è stato un monologo azzurro, dato che l'australiano è sempre rimasto a bocca asciutta. Il primo successo del nostro portacolori risale al 2020,a Sofia sconfisse l'avversario nelvalevole per i quarti di finale con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1. Dopodiché, i due si sono ritrovati unol'altro nel 2022, prima negli ottavi di finale dell'Australian Open (con il classe 2001 ad avere la meglio per 7-6, 6-3, 6-4) e poi a Madrid, nei sedicesimi di finale (affermazione per 6-4, 6-1 del nativo di San Candido).