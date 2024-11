Ilfoglio.it - Perché non possiamo chiamarci fuori dalla autodifesa ebraica

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

L’non riguarda solo Israele. Gli ebrei in occidente non possono guardarsi e essere guardati come vittime, come agnelli da macello, come prede di una caccia tolle. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti