Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, domenica 10 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi10? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi10:ArieteCari Ariete, non fate l’errore di alimentare le polemiche, mantenete la calma e fate assoluta attenzione a ciò che dite! Con le parole si può provocare lo stesso dolore di un trauma fisico, in alcuni casi anche peggio.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, finalmente siete liberi di dire ciò che pensate senza paura! Bene l’amore e l’energia non vi manca: vi state facendo conoscere per quello che siete e chi sta vicino vi apprezza tanto, continuate così e andrete lontano!GemelliCari Gemelli, pensate di valere tanto e volete farlo presente a tutti, cercate però di non risultare prepotenti altrimenti sprecherete un’opportunità e passerete dalla ragione al torto! Occhio anche alla salute, la forma fisica è buona ma dovete mangiare meglio e riposare di più.