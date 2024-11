Ilrestodelcarlino.it - "Novello, un’altra inutile commissione"

"È stata convocata per i prossimi giorni laConsiliare sul complesso residenziale del Quartiere. Ma non si saprà nulla, senza la ditta costruttrice". Lo sostiene Marco Giangrandi, capogruppo di Cesena Siamo Noi. "Appena ricevuta la convocazione – prosegue – avevamo chiesto di avere un ordine del giorno per conoscere, con ragionevole anticipo, i temi dibattuti e avevamo anche sollecitato l’intervento del costruttore. Il Comune di Cesena ci ha risposto di aver provveduto ad invitare ’Fabrica Immobiliare Sgr spa a partecipare alla, ma di aver ricevuto come risposta la loro contrarietà attraverso una lettera di diniego". "La prossima, dunque – conclude Giangrandi – sarà l’ennesimo tentativo fallito per fare chiarezza su una questione che, invece, continua clamorosamente a mancare di trasparenza".