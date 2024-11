Ilgiorno.it - Nesso, precipita dall’albero mentre raccoglie frutta: finisce in ospedale dopo un volo di sei metri

(Como) – Èto al suolo da un muro dal quale si stava sporgendo perreda un albero. Undi seiper il quale si sono temute gravi conseguenze. Allarme in codice rosso ieri mattina aper prestare soccorso a un sessantaduenne rimasto vittima dell’incidente. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha provveduto ad in viare un’ambulanza, sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero del ferito. Si temeva che ildi seiavesse avuto gravi conseguenze.i primi accertamenti da parte dei sanitari, le sue condizioni si sono invece meno gravi del temuto. L’uomo, una volta stabilizzato, è stato comunque portato all’Sant’Anna per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, non è in pericolo di vita.