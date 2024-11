Ilrestodelcarlino.it - Museo della città via al rilancio, apertura a breve

Trovo alquanto singolare che al portone di ingresso alStoria di Bologna in via Castiglione compaia ancora, e venga periodicamente rinnovato, il cartello con l’avviso: “Ilè chiuso temporaneamente, ci scusiamo per il disagio, riapriremo il prima possibile”. Cartello che fu esposto già all’inizio del mese di aprile. Questa è l' informazione che per ora viene data ai cittadini ed ai turisti. Marco Bruni Risponde Beppe Boni Il, che racconta la storia di Bologna, dopo mesi e mesi di incertezza sulla sua sorte (si ipotizzò anche un trasferimento) rimarrà a Palazzo Pepoli affidato alla gestioneFondazione Bologna Welcome (soci Comune,Metropolitana e Camera di Commercio) che già si occupa di turismo e cultura con ottimi risultati, rinvigorita anche dall'attuale presidente Daniele Ravaglia.