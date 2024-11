Mosca | Trump su Ucrainasegnali positivi

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

14.50 In un'intervista al programma ". Cremlino. Putin", il portavoce Peskov commenta le dichiarazioni del presidente elettosulla questione ucraina "I segnali sono. Almeno parla di pace, non di scontro,non dice di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia, e ciò lo distingue favorevolmente dall'amministrazione in carica.Difficile dire cosa succederà dopo"."ha parlato di accordi e ha detto che può ottenere un accordo che porti alla pace", ha spiegato Peskov.