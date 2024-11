Anticipazionitv.it - Morte Liam Payne, non si tratta di suicidio: autopsia, arresti e funerale

Il procuratore di Buenos Aires che si sta occupando delle indagini per ladiha smentito che sidi. La causa della scomparsa del cantante, ex componente dei One Direction, è da attribuire alle sostanze stupefacenti che avrebbe assunto nella sua camera d’albergo CasaSur Palermo il 16 Ottobre 2024. Tali informazioni sono state diffuse dalla polizia locale dopo le diverse indagini e dopo l’arresto di tre persone.Indagini per ladi: tre persone arrestateI primiin merito alladisono avvenuti in seguito a delle perquisizioni approfondite da parte delle forze dell’ordine locali. Le tre persone arrestate sono un amico del cantante, un ragazzo che gli avrebbe appunto portato la droga che ha determinato il decesso e una governante dell’hotel in cui alloggiava