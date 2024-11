Ilnapolista.it - Manna: «Abbiamo scelto un allenatore per costruire e abbiamo scelto il miglior allenatore possibile»

Giovanni, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima della partita con l’Inter a San Siro.Le parole di«Ma sicuramente noi siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale: siamo concentrati sul lavoro quotidiano. E’ un bel campionato dimostra che il livello si sta alzando, ce lo godiamo e speriamo di essere all’altezza di questo palcoscenico».Come si è preparata la squadra?«Noisempre detto di rimanere concentrati e positivi gestendo i momenti buoni e i momenti di difficoltà. Non dobbiamo far spsotare l’attenzione, dobbiamo continuare a lavorare come fatto finora. Speriamo di fare una buona prestazione»òSull’Inter e l’Atalanta:«Sicuramente è oggettivo: l’Inter ha dominato l’anno scorso. L’Atalanta è una squadra che ha fatto un percorso incredibile ed è cresciuta anno dopo anno.