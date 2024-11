Inter-news.it - LIVE Inter-Napoli 1-1: palo di Dimarco, vantaggio vicino!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

è il match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli azzurri allenati da Antonio Conte. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.1-1 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE54? Ammonizione ad Inzaghi per proteste. L’allenatore dell’ha protestato per un fallo, praticamente inesistente, di Bastoni su Politano.51?! Sinistro di, che scheggia il montante alla sinistra di Meret.vicina al.50? A terra Buongiorno, che ha messo male la caviglia. C’è apprensione per il. Medici azzurri a soccorrerlo.49? CLAMOROSA PALLA-GOL! Dumfries va dentro per Lautaro Martinez, che stoppa male dentro l’area di rigore per poi provarci con il tacco.