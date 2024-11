Gaeta.it - La fiorentina continua la sua corsa, roma in difficoltà dopo la sconfitta contro il bologna

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laprosegue nella sua striscia positiva di risultati, battendo il Verona con un punteggio di 3-1 al Stadio Artemio Franchi. Il protagonista indiscusso di questa gara è stato Moise Kean, che ha siglato una doppietta, contribuendo non solo alla vittoria ma anche a portare la squadra a quota 25 punti nella classifica di Serie A. La squadra viola si trova ora al fianco di Napoli e Atalanta, entrambe inper la parte alta della classifica. Nel contesto attuale, i tifosi dellapossono mantenere vive le speranze di una stagione promettente.: un attacco che fa la differenzaLa partitail Verona ha evidenziato le qualità dell’attacco della, che ha dimostrato una grande incisività in fase conclusiva. La tripletta di Kean fa gola: il giovane attaccante si è dimostrato abile nel ricevere il pallone in area e nel concretizzare le occasioni create dai compagni.