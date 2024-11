Inter-news.it - Inter-Napoli, si sposta Di Lorenzo? Conte valuta una modifica – TS

Antoniole sue scelte di formazione per. Nessun cambio fra gli undici che hanno giocato anche contro l’Atalanta ma, secondo Tuttosport, a cambiare potrebbe essere il modulo. In tal senso è importante il ruolo di Giovanni DiIPOTESI DI UN CAMBIO – Il messaggio di Antonioperè chiaro: fiducia agli undici che, la scorsa settimana, hanno perso in casa per 0-3 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Se la formazione per il tecnico dei partenopei non cambia negli uomini che scenderanno in campo, una, però, potrebbe vederla il modulo. Da una parte si pensa a un possibile 4-2-2-2 in corsa durante la fase offensiva (con il solito 4-3-3 di partenza), con Scott McTominay pronto a passare da supporto a Romelu Lukaku ad aiutare di più in copertura i compagni a centrocampo.