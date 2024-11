Anteprima24.it - Inter-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Conte

Tempo di lettura: 2 minutiSan Siro si prepara a fare da cornice a uno dei confronti più attesi del campionato:si sfidano in una gara che potrebbe segnare un importante spartiacque per entrambe le squadre. Da una parte, Simonecerca conferme dopo la vittoria in Champions contro l’Arsenal, dall’altra Antoniovuole una reazione immediata dai suoi, che devono riscattarsi dopo la pesante sconfitta subita dall’Atalanta. Con calcio d’inizio fissato alle 20:45, il match promette spettacolo con due squadre affamate di punti e ambizioni alte. L’, attualmente in buona forma, punta ad accorciare la distanza dai rivali in classifica, mentre ilcerca il riscatto per mantenere la vetta.conferma Acerbi e Bastoni in difesa, mentre Dumfries vince il ballottaggio su Darmian per la fascia destra.