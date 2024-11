Iltempo.it - Il segreto di Daniele Mencarelli: "L'autoironia è l'arma dei poeti"

Aveva ragione Federico Fellini quando, per rappresentare «la buona fede del testimone», che registra «la vita così com'è» e «prende nutrimento anche dall'aspetto mostruoso» dell'esistenza, mise in bocca al suo Orlando una frase destinata a descriverne la dolcezza. «Lo sapevate che il rinoceronte dà un ottimo latte?», chiede il cronista di «E la nave va», rimasto sulla scialuppa col pachiderma. Se ne bevi un po', la barchetta inizia a galleggiare. L'immagine occupa la mente mentreripete due parole quasi masticandole: «Anni autodistruttivi». Capace di incursioni a luce radente e lontano dal cerchiobottismo, il poeta romano ha raccontato in «Tutto chiede salvezza» l'esperienza del trattamento sanitario obbligatorio a cui nel 1994 è stato sottoposto a causa di una violenta esplosione di rabbia e di un rapporto confidenziale con le dipendenze.