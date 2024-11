Quifinanza.it - Il Ponte sullo Stretto non ha via libera dell’Ingv, non ci sono studi sulle faglie attive

Da una parte Matteo Salvini che scalpita per dare prova che ils’ha da fare, dall’altra gli esperti che si sfilano via da valutazioni che non hanno mai firmato e di cui non si vogliono prendere la responsabilità. Il rischio, che esiste e di cui non si discute abbastanza, è di progettare un nuovo disastro del Vajont, ovvero una struttura utile sì, ma che venne costruita occultando la non idoneità della stessa rispetto al territorio. Il risultato più drammatico. La situazione è diversa, ma il giallo della valutazione sul rischio sismico allegato al progetto definitivo del, di cui l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non sapeva nulla, certo non rassicura chi già aveva dei dubbi sul mega progetto. Il deputato di Alleanza verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha portato le prove che non cisufficientidelloper dire che nonpiùe quindi non pericolose per la sicurezza del progetto.