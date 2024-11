Lanazione.it - I proprietari tuonano: "Macchina del fango. Fermiamola subito"

"Se non si riesce ad aiutare migliaia di cittadini in difficoltà, anche nel vedersi riconosciuto il diritto alla casa, non si può addossare la ’colpa’ ad altri cittadini. Compete a uno Stato aiutare i cittadini in difficoltà, attuando politiche intelligenti, lungimiranti e non punitive verso una fetta della cittadinanza che spesso arrotonda il bilancio familiare affittando appartamenti di famiglia o piccoli investimenti fatti con sacrifici" sottolinea Gianni Facchini, presidente dell’associazione MyGuestFriends. Che aggiunge: "Chiediamo di fermare questa ’del’ che potrebbe portare a conseguenze più dannose per tutto il tessuto sociale e per l’economia, sia locale che nazionale. Chiediamo di affrontare il problema abitativo con maggiore serietà e programmazione urbanistica, senza stigmatizzare ingiustamente i cittadini che utilizzano, legittimamente, un proprio immobile e creano lavoro e reddito".