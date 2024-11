Quotidiano.net - I figli e il sacrificio. Che marasma, Nikolai

, chehai scatenato con questo tuo “La coscienza delle piante” . Credo ci sia un pezzetto di ciascuno di noi nel tuo protagonista, Marco Prezzini, poco più che trentenne e alla vigilia di quelle svolte che, letteralmente, ti cambiano la vita: la nascita di uno. Faccia un passo avanti chi non si sentirebbe preso dal panico. Ed è esattamente così che lo conosciamo, nel pieno di un attacco da smaltire su una barella mentre, in quello stesso ospedale, la compagna sta per partorire. Si potrebbe pensare che il panico sia dovuto dall’insicurezza: sarò un buon padre? Sarò all’altezza del compito? E invece. Mentre Marco attraversa la notte, e le pulsazioni cardiache calano di frequenza, scopriamo che il nodo è più antico, duro, e viene dalla notte dei tempi, dalla prima volta in cui un essere umano si è trovato a confrontarsi con la versione di sé sesso immaginata dai propri genitori.