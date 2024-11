Terzotemponapoli.com - Gasperini: “I tifosi sognano, noi restiamo concentrati”

Dopo il match casalingo vinto contro l’Udinese per 2-1, l’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroha commentato ai microfoni di DAZN il clima di entusiasmo tra i, che a fine partita hanno intonato cori inneggianti alla possibilità di vincere il campionato.ha risposto sottolineando l’importanza del sogno per i, dicendo: “Credo sempre che idebbano sognare, non bisogna mai togliere i sogni alla gente.” Tuttavia, ha anche invitato alla prudenza, ricordando che la realtà della stagione è complessa e che parlare di scudetto prematuramente non è utile. Per il tecnico, è più importante rimaneresulle singole partite, sia in campionato che in Champions League.ha aggiunto che, se alla fine del campionato l’Atalanta sarà ancora in una posizione di vertice, allora si potrà parlare concretamente di traguardi ambiziosi.