Diffidati Roma-Bologna | giallorossi a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

di: ecco chi sono iindel successivo impegno contro il. Ivan Juric deve fare i conti con la diffida di un suo giocatore prima di scendere in campo contro i felsinei e indel successivo impegno di campionato, al rientro dopo la pausa per le nazionali, contro il: si tratta di Nicolò Pisilli, che è già stato ammonito per quattro volte in questo avvio di stagione.IDINicolò Pisilli, come già detto, è l’unico diffidato dellaindel match contro ile aper la successiva partita contro ilin caso di cartellino giallo.indelSportFace.