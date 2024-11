Oasport.it - Daniil Medvedev perde la testa nelle ATP Finals: cosa è successo nella sfida contro Fritz a Torino

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Il delirio di. Il tennista russo (n.4 del mondo) ha perso malamente il suo match d’esordioATP2024 dilo statunitense Taylor(n.6 ATP). Una sconfitta per 6-4 6-3 in cui si sono evidenziati i grossi limiti attuali del moscovita, soprattutto dal punto di vista nervoso. Un match nel quale i doppi falli da parte sua sono stati ben otto, sette di questi ci sono stati solo nel primo parziale.Prima frazione letteralmente buttata all’aria da, con ben tre doppi falli nel decimo game. Nel secondo parziale il russo ha provato un po’ a cambiare le cose, anche giocando in maniera più aggressiva, ma ha destato sensazione il fatto checomunque non abbia mai sofferto il palleggio prolungato dell’ex n.1 ATP.E così, nel sesto game, su un pallonetto di dritto non colpito in maniera così pulita dal californiano, è arrivato il break in suo favore eha perso completamente la