Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle: Mariotto dà 0 a Ossini, Paolantoni come Brooke, Selvaggia cambia soap

La GaraA dare il via alle danze è il samba di Massimilianocon Veera Kinnunen. ‘Fondato’ il Co.ba.cons, il comitato in difesa dei ballerini di, il conduttore è ormai “la più grande soddisfazione” della Erra persi è ribellato, settimana scorsa, alla giuria. Carolyn trova la performance fatta bene in base ai canoni della danza sportiva, ma Guillermo sottolinea che non somigliava minimamente a “quella che conosco io in Brasile“. “Questa versione da sindacalista è aderente al ballo, che era il minimo sindacale“, punge, certa che l'”arruffapopoli”si stia giocando la carta della personalità perché non può puntare più di tanto sul ballo. Lo 0 difa infuriare Rossella, che subentra in difesa di Massimiliano: “Alla settima puntata è una mancanza di rispetto al lavoro che fanno.