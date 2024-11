Bergamonews.it - Atalanta in alta quota, Gasperini: “Scudetto? I tifosi devono poter sognare”

Bergamo. I cori ‘vinceremo il tricolor’ hanno caratterizzato il finale di partita dopo la vittoria per 2-1 contro l’Udinese, in rimonta, dopo aver sofferto. Una volta di più, la tifoseria dell’esprime le sue ambizioni e punta in alto: “La gente deve sempre, non bisogna mai togliere la possibilità. Si vive anche di questo” afferma Gian Pieroai microfoni di Dazn, “poi c’è la realtà del campionato: parlarne non serve a niente, è un discorso inutile, al massimo se ne parlerà quando mancheranno 10 giornate alla fine”.“Non abbiamo ossessioni di classifica, abbiamo vinto e siamo felici del nostro risultato” è il pensiero del tecnico nerazzurro, che in conferenza stampa ha analizzato la partita: “Eravamo troppo fuori fase nel primo tempo, non potevamo giocare 90 minuti così male, andavamo in difficoltà nel difendere e nel trovare gli inserimenti.