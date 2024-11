Tvzap.it - “Amici”, ex cantante del programma è incinta: il lieto annuncio

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Personaggi Tv. Una exdi “” ha annunciato di essere. Da un bel po’ di tempo ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione, adesso ha totalmente cambiato mestiere e soprattutto è in attesa del suo primo figlio. (Continua.)Leggi anche: Iva Zanicchi, illascia tutti a bocca aperta: nessuno se lo aspettava a 82 anniLeggi anche: Federica Pellegrini e Matteo Giunta,dopo le nozze: “Finalmente in 3”“”, exdelannuncia di essereHa partecipato all’ottava edizione di “”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Non riuscì ad aggiudicarsi la vittoria, che invece quell’anno andò ad Alessandra Amoroso. Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5 ha provato a rincorrere il successo facendo la, poi ha deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo e adesso ha cambiato totalmente mestiere: “Sono una psicologa, ufficiosamente anche psicoterapeuta“.