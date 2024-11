Sport.quotidiano.net - Weah e Yildiz, la Juve vince il derby: Toro sconfitto 2-0

Torino, 9 novembre 2024 – Ilnonin casada 29 anni e la striscia prosegue. Sono ancora i bianconeri a prendersi il. A decidere la sfida del dodicesimo turno di A un gol iniziale die uno finale di: le classiche reti per tempo che appartengono alle grandi squadre quando si tratta dire una partita importante. Nel mezzo poco, molto opaco nel primo tempo e più vispo nella ripresa, ma di fatto dalle parti di Perin è stato fatto il solletico. E’ crisi granata che dopo cinque giornate erano addirittura in testa.invece a quota 24 punti in attesa dei risultati delle altre. SubitoMotta sceglie Perin in porta, davanti c’è Vlahovic conlarghi. Sulla trequarti tocca a Koopmeinrs. Vanoli va con Sanabria prima punta con Vlasic a supporto.