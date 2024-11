Vincere il derby per dare un segnale | è l’ora della verità per la Juventus di Motta

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Primasosta di novembre, e dei primi inevitabili veri bilanci, è arrivato uno degli snodi cruciali del campionato per la. L’appuntamento colMole costituisce una grande, enorme occasione sotto diversi punti di vista: èper una squadra che ha mostrato diversi spunti positivi, ma che a volte si è persa in un bicchiere d’acqua, alla ricerca di un suo equilibrio e soprattuttocontinuità. E’ anche il miglior modo diun: se si punta allo scudetto,la stracittadina col Torino a ventiquattrore di distanza da Inter-Napoli, costituisce anche un booster per la classifica, visto che ci si ritrovererebbe a -3 o persino a -2 dalla vetta. E con tutti quei pareggi che hanno un po’ fatto storcere il naso all’ambiente bianconero, sarebbe tanta roba e consentirebbe di tornare a sognare lo scudetto che per lanon è mai stato indicato come obiettivo stagionale e soprattutto non era mai stato messo da parte nemmeno adesso che i pareggi sono di più delle vittorie stagionali.