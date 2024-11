Tvzap.it - Tv in lutto, l’attore morto a soli 35 anni

Tv in35– Il mondo dello spettacolo piange la morte del giovane volto televisivo, celebre per le apparizioni in “Splitsvilla” e “Crime Patrol”, oltre che per la vittoria del reality di successo “Dadagirl 2”.è stato trovato privo di vita e sulla sua morte ora si cerca di fare chiarezza. ( dopo le foto) Leggi anche: Calcio in, l’ex campione stroncato da un infarto a 35Leggi anche: Mondo del calcio in, èGiorgio Vitali: l’ex direttore sportivo aveva 83Tv in35nel mondo della tv: addio al 35enne Nitin Chauhan. Secondo quanto riportato da diversi mediaè stato trovato impiccato al soffitto del suo appartamento di Goregaon il 6 novembre scorso. Un funzionario di polizia che sta indagando sul caso ha reso noto che Nitin Chauhan soffriva di depressione, a causa della mancanza di lavoro negli ultimi 3-4