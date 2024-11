Thesocialpost.it - Terribile incidente a Torino, camion perde il controllo in tangenziale. Tutto in fiamme

Un grave incendio ha distrutto unsullasud diall’altezza dell’uscita Sito Interporto, nel comune di Rivalta, intorno alle ore 12 di sabato 9 novembre. Il mezzo, che stava procedendo verso Santena, è rimasto coinvolto in unche ha portato a un violento scontro contro il new Jersey a margine sinistro della carreggiata.Leggi anche: Strage di Nuoro, morta anche la madre dell’omicida: colpita alla testa, era in ospedale da settembreSul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dai distaccamenti dicentrale, Santena, Grugliasco Allamano e Rivoli, insieme agli ausiliari Ativa e agli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la situazione e le operazioni di messa in sicurezza. Il conducente del veicolo, fortunatamente, è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina in, riportando solo ferite lievi; è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Luigi di Orbassano per accertamenti.