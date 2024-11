Dilei.it - Tale e Quale Show, pagelle ultima puntata: Bonolis fa scalpore (9), l’incantesimo di Kelly Joyce (8)

Ultimo appuntamento con2024. Ancora unadivertente e allegra, arricchita dalla presenza di Paolocome quarto giudice accanto a Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il conduttore Mediaset ha saputo regalare al pubblico momenti spassosi, molto commentati sui social. La serata è stata poi segnata dalla vittoria di Verdiana Zangaro ma anche dalle belle performance die Faisal Bonciani, che si sono fatti largo con il loronto.Paolo, un fuoriclasse anche come giurato. Voto 9C’era da aspettarselo: Paoloè un fuoriclasse anche come giurato di. Con il suo linguaggio forbito ha saputo dare spiegazioni dettagliate e spiritose. Tutte da ridere poi le interazioni con Cristiano Malgioglio. “Sono stato più di un anno in Africa”, ha detto il paroliere.