Strana aggressione all’arbitro in Italia | otto giornate di squalifica

Un attacco parecchio particolareè costato caro a un calciatore, che si è beccato uno stop decisamente pesante: cosa è successo inLa stagione entra nel vivo e la rabbia cresce. Aumenta soprattutto per chi non riesce a raggiungere i risultati e a non toccare con mano gli obiettivi in programma. Ciò non giustifica alcuni episodi di violenza che rovina il bel senso del calcio e non dovrebbero mai avvenire in campo.Arbitro aggredito a fine partita (LaPresse) – calciomercato.itQuello che è accaduto ci proietta direttamente nel girone B della Prima Categoria siciliana, dove è andata in scena per la sesta giornata di campionato la partita tra Città di Castellana e Sporting Termini. L’esito del match è passato anche in secondo piano quando, proprio al termine dell’incontro, un calciatore della Città di Castellana ha afferrato per il braccio l’arbitro danneggiando anche il suo orologio.