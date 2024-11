Dilei.it - Soaking: cosa significa e perché è una tendenza in crescita

Se negli ultimi anni hai usato frequentemente Tik Tok, è molto probabile che tu abbia visto contenuti relativi al. Ti sei mai chiesta cos’è esi parla sempre più spesso di questa nuova pratica sessuale? Scopriamo insieme disi tratta, come si pratica e quali sono i vantaggi e pericoli nello sperimentarla insieme al partner.Cos’è il?Con il terminesi intende un rapporto sessuale con penetrazione, ma diverso dal solito, quello comune e conosciuto. Letteralmente,“ammollo” e la pratica ricorda proprio questo concetto, cioè il pene che penetra la vagina, ma rimane fermo, senza svolgere nessuna spinta. Il pene rimane, quindi, in “ammollo” nella vagina, tendenzialmente lubrificata. Se in un rapporto sessuale i corpi si muovo e si svolge una penetrazione ripetuta grazie, appunto, al movimento, in questo caso, invece, chi lo pratica potrebbe sentirsi legittimato ad affermare di non aver fatto effettivamente sessorimane fermo.