Gaeta.it - Sindaco Menna sotto pressione: richieste chiare per la gestione delle problematiche di Vasto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladella città dicontinua a sollevare interrogativi, in particolare per quanto riguarda le responsabilità delFrancesco. Le recenti dichiarazioni del senatore abruzzese Etelwardo Sigismondi di Fratelli d’Italia mettono in evidenza questioni cruciali come la rete fognaria e la situazione della Casa Lavoro, richiedendo un impegno più significativo da parte dell’amministrazione comunale.La rete fognaria di Torre Sinello e le omissioni amministrativeUnapiù evidenti riguarda la realizzazione della rete fognaria nella località di Torre Sinello. Il senatore Sigismondi halineato che, contrariamente a quanto affermato dal, il ministero della Giustizia non ha competenze in merito a questa questione. Tale affermazione, secondo l’esponente politico, mette in luce una carenza di comprensione da parte delriguardo ai fondamenti dellaamministrativa.