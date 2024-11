Ilrestodelcarlino.it - Sfide facili per le prime

Impegni casalinghi sulla carta favorevoli per ledue del girone B di Prima Categoria: Castelfrettese e Montemarciano ospitano Castelbellino e Sampaolese. Anche l’Olimpia Marzocca, terza, che insegue a un solo punto potrà sfruttare il fattore campo contro la Castelleonese. Nel girone C quinta contro quarta in classifica divise da un solo punto, con la Passatempese che cercherà il sorpasso nei confronti dell’Elite Tolentino. Il programma. Prima Categoria, ottava giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Borghetto-Labor, Castelfrettese-Castelbellino, Montemarciano-Sampaolese, Olimpia Marzocca-Castelleonese, Ostra-Real Cameranese, Pietralacroce-Fc Osimo, Staffolo-Borgo Minonna. Domani: Filottranese-S.Biagio. Classifica: Castelfrettese e Montemarciano 17; Olimpia Marzocca 16; Fc Osimo 15; Real Cameranese e Ostra 12; Filottranese e Borghetto 11; Borgo Minonna 9; Pietralacroce e Labor 6; Castelbellino, S.