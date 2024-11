Ilgiornale.it - Oggi il giorno della libertà (minacciata dal comunismo)

Leggi l'articolo completo su Ilgiornale.it

Non dobbiamo abbassare la guardia verso qualsiasi rigurgito di neofascismo, che ha causato tragedie immani in Italia e in Europa, ma se vogliamo realmente che nel nostro Paese la culturademocrazia, quella autentica, quella propriatradizione occidentale, e la culturae del rispetto verso la persona mettano radici solide e diffuse, non possiamo non analizzare cosa è stato anche ile quali rischi ancora comportino la mentalità e la cultura su cui si fonda