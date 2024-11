Lanazione.it - Nuova sede per lo Spi intitolata a Carlo Alberto Giani: "Un punto di riferimento per il nostro territorio"

Un servizio in più sul. Si è tenuto giovedì il taglio del nastro della rinnovatadello SPI di Sovigliana alla presenza di tantissime persone e numerose autorità territoriali tra cui i sindaci Daniele Vanni di Vinci, Simona Rossetti di Cerreto Guidi e Alessio Mantellassi di Empoli insieme alla Segreteria Lega Spi Empolese Luciana Bellucci, Silvano Pini Segretario Generale Spi Empoli “Bruno Trentin”, Mario Batistini Segretario Generale Spi Firenze. Presenti anche l’onorevole Dario Parrini, l’assessore regionale Enrico Sostegni e la segreteria generale nazionale spi cgil tania scacchetti che, dopo essere intervenuti all’ assemblea generale provinciale tenutasi in mattinata alla Casa del Popolo di Sovigliana nella quale è stato valorizzato il ruolo del sindacato, affrontando moltissimi tematiche, soffermandosi in particolare sulla sanità e sulla legge di bilancio, nel pomeriggio si è tenuto il tagliato del nastro con l’ apertura delle porte alla cittadinanza che ha potuto visitare i nuovi locali.